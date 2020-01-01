Fefe (FEFE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fefe (FEFE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fefe (FEFE) teave Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today! Ametlik veebisait: https://www.fefecoinerc.com/ Ostke FEFE kohe!

Fefe (FEFE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fefe (FEFE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 734.17K $ 734.17K $ 734.17K Koguvaru: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Ringlev varu: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 734.17K $ 734.17K $ 734.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0289776 $ 0.0289776 $ 0.0289776 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00174515 $ 0.00174515 $ 0.00174515 Lisateave Fefe (FEFE) hinna kohta

Fefe (FEFE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fefe (FEFE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FEFE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FEFE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FEFE tokeni tokenoomikat, avastage FEFE tokeni reaalajas hinda!

FEFE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FEFE võiks suunduda? Meie FEFE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FEFE tokeni hinna ennustust kohe!

