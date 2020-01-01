feetcoin (FEETCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi feetcoin (FEETCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

feetcoin (FEETCOIN) teave Feetcoin is a playful and community-driven meme token designed to unite and engage members of the Solana ecosystem. By leveraging the universal appeal of humor and creativity, Feetcoin centers its efforts on sharing entertaining and lighthearted foot memes. Additionally, it fosters unique collaborations with foot models to bring an extra layer of engagement and novelty to its community-building efforts. Ametlik veebisait: https://feetcoin.org/ Ostke FEETCOIN kohe!

feetcoin (FEETCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage feetcoin (FEETCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 205.56K $ 205.56K $ 205.56K Koguvaru: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Ringlev varu: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 205.56K $ 205.56K $ 205.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00329568 $ 0.00329568 $ 0.00329568 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00020536 $ 0.00020536 $ 0.00020536 Lisateave feetcoin (FEETCOIN) hinna kohta

feetcoin (FEETCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud feetcoin (FEETCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FEETCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FEETCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FEETCOIN tokeni tokenoomikat, avastage FEETCOIN tokeni reaalajas hinda!

FEETCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FEETCOIN võiks suunduda? Meie FEETCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FEETCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

