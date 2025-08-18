Rohkem infot FEED

Feeder Finance hind (FEED)

1 FEED/USD reaalajas hind:

$0.00036928
-0.10%1D
-0.10%1D
Feeder Finance (FEED) reaalajas hinnagraafik
Feeder Finance (FEED) hinna teave (USD)

$ 0.552431
$ 0.552431$ 0.552431

-0.11%

+4.18%

+4.18%

Feeder Finance (FEED) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FEED kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FEEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.552431 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FEED muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel +4.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Feeder Finance (FEED) – turuteave

100.00M
Ringlev varu: 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Feeder Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 36.93K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FEED ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.93K.

Feeder Finance (FEED) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Feeder Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Feeder Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Feeder Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Feeder Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.11%
30 päeva$ 0+14.23%
60 päeva$ 0+27.37%
90 päeva$ 0--

Mis on Feeder Finance (FEED)

- Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors. - Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis - Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term. - We adopt the concept of real-world “Feeder Funds” (also known as “fund of funds”) and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31

Üksuse Feeder Finance (FEED) allikas

Ametlik veebisait

Feeder Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Feeder Finance (FEED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Feeder Finance (FEED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Feeder Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Feeder Finance hinna ennustust kohe!

FEED kohalike valuutade suhtes

Feeder Finance (FEED) tokenoomika

Feeder Finance (FEED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FEED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Feeder Finance (FEED) kohta

Kui palju on Feeder Finance (FEED) tänapäeval väärt?
Reaalajas FEED hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FEED/USD hind?
Praegune hind FEED/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Feeder Finance turukapitalisatsioon?
FEED turukapitalisatsioon on $ 36.93K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FEED ringlev varu?
FEED ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FEED (ATH) hind?
FEED saavutab ATH hinna summas 0.552431 USD.
Mis oli kõigi aegade FEED madalaim (ATL) hind?
FEED nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FEED kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FEED kauplemismaht on -- USD.
Kas FEED sel aastal kõrgemale ka suundub?
FEED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FEED hinna ennustust.
