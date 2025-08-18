Mis on Feeder Finance (FEED)

- Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors. - Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis - Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term. - We adopt the concept of real-world “Feeder Funds” (also known as “fund of funds”) and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Feeder Finance (FEED) kohta Kui palju on Feeder Finance (FEED) tänapäeval väärt? Reaalajas FEED hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FEED/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FEED/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Feeder Finance turukapitalisatsioon? FEED turukapitalisatsioon on $ 36.93K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FEED ringlev varu? FEED ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FEED (ATH) hind? FEED saavutab ATH hinna summas 0.552431 USD . Mis oli kõigi aegade FEED madalaim (ATL) hind? FEED nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FEED kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FEED kauplemismaht on -- USD . Kas FEED sel aastal kõrgemale ka suundub? FEED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FEED hinna ennustust

