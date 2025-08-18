Feeder Finance hind (FEED)
Feeder Finance (FEED) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FEED kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FEEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.552431 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on FEED muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel +4.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Feeder Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 36.93K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FEED ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.93K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Feeder Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Feeder Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Feeder Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Feeder Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.11%
|30 päeva
|$ 0
|+14.23%
|60 päeva
|$ 0
|+27.37%
|90 päeva
|$ 0
|--
- Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors. - Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis - Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term. - We adopt the concept of real-world “Feeder Funds” (also known as “fund of funds”) and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31
Feeder Finance (FEED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FEED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
