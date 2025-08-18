Mis on Feed The World (FW)

Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most.

Üksuse Feed The World (FW) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Feed The World (FW) kohta Kui palju on Feed The World (FW) tänapäeval väärt? Reaalajas FW hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FW/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FW/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Feed The World turukapitalisatsioon? FW turukapitalisatsioon on $ 966.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FW ringlev varu? FW ringlev varu on 1.14B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FW (ATH) hind? FW saavutab ATH hinna summas 0.00180687 USD . Mis oli kõigi aegade FW madalaim (ATL) hind? FW nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FW kauplemismaht on -- USD . Kas FW sel aastal kõrgemale ka suundub? FW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FW hinna ennustust

