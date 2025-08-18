Mis on FEDJA CAT (FEDJA)

The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour’s cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm.

FEDJA CAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on FEDJA CAT (FEDJA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FEDJA CAT (FEDJA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FEDJA CAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FEDJA kohalike valuutade suhtes

FEDJA CAT (FEDJA) tokenoomika

FEDJA CAT (FEDJA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FEDJA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FEDJA CAT (FEDJA) kohta Kui palju on FEDJA CAT (FEDJA) tänapäeval väärt? Reaalajas FEDJA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FEDJA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FEDJA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FEDJA CAT turukapitalisatsioon? FEDJA turukapitalisatsioon on $ 3.08K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FEDJA ringlev varu? FEDJA ringlev varu on 999.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FEDJA (ATH) hind? FEDJA saavutab ATH hinna summas 0.00116875 USD . Mis oli kõigi aegade FEDJA madalaim (ATL) hind? FEDJA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FEDJA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FEDJA kauplemismaht on -- USD . Kas FEDJA sel aastal kõrgemale ka suundub? FEDJA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FEDJA hinna ennustust

