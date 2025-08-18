Rohkem infot FEDJA

FEDJA CAT logo

FEDJA CAT hind (FEDJA)

Loendis mitteolevad

1 FEDJA/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
FEDJA CAT (FEDJA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:36:35 (UTC+8)

FEDJA CAT (FEDJA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116875
$ 0.00116875$ 0.00116875

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.38%

-7.38%

FEDJA CAT (FEDJA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FEDJA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FEDJAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00116875 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FEDJA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -7.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FEDJA CAT (FEDJA) – turuteave

$ 3.08K
$ 3.08K$ 3.08K

--
----

$ 3.08K
$ 3.08K$ 3.08K

999.99M
999.99M 999.99M

999,987,233.28949
999,987,233.28949 999,987,233.28949

FEDJA CAT praegune turukapitalisatsioon on $ 3.08K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FEDJA ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999987233.28949. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.08K.

FEDJA CAT (FEDJA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FEDJA CAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FEDJA CAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FEDJA CAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FEDJA CAT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-91.64%
60 päeva$ 0-92.68%
90 päeva$ 0--

Mis on FEDJA CAT (FEDJA)

The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour’s cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FEDJA CAT (FEDJA) allikas

Ametlik veebisait

FEDJA CAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on FEDJA CAT (FEDJA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FEDJA CAT (FEDJA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FEDJA CAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FEDJA CAT hinna ennustust kohe!

FEDJA kohalike valuutade suhtes

FEDJA CAT (FEDJA) tokenoomika

FEDJA CAT (FEDJA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FEDJA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FEDJA CAT (FEDJA) kohta

Kui palju on FEDJA CAT (FEDJA) tänapäeval väärt?
Reaalajas FEDJA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FEDJA/USD hind?
Praegune hind FEDJA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FEDJA CAT turukapitalisatsioon?
FEDJA turukapitalisatsioon on $ 3.08K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FEDJA ringlev varu?
FEDJA ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FEDJA (ATH) hind?
FEDJA saavutab ATH hinna summas 0.00116875 USD.
Mis oli kõigi aegade FEDJA madalaim (ATL) hind?
FEDJA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FEDJA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FEDJA kauplemismaht on -- USD.
Kas FEDJA sel aastal kõrgemale ka suundub?
FEDJA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FEDJA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.