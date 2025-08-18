Rohkem infot FECES

FECES Hinnainfo

FECES Ametlik veebisait

FECES Tokenoomika

FECES Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

FECES logo

FECES hind (FECES)

Loendis mitteolevad

1 FECES/USD reaalajas hind:

$0.00017553
$0.00017553$0.00017553
-12.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
FECES (FECES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:03:57 (UTC+8)

FECES (FECES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01310285
$ 0.01310285$ 0.01310285

$ 0
$ 0$ 0

-6.50%

-12.12%

-7.84%

-7.84%

FECES (FECES) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FECES kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FECESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01310285 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FECES muutunud -6.50% viimase tunni jooksul, -12.12% 24 tunni vältel -7.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FECES (FECES) – turuteave

$ 115.60K
$ 115.60K$ 115.60K

--
----

$ 131.59K
$ 131.59K$ 131.59K

658.61M
658.61M 658.61M

749,682,001.1103287
749,682,001.1103287 749,682,001.1103287

FECES praegune turukapitalisatsioon on $ 115.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FECES ringlev varu on 658.61M, mille koguvaru on 749682001.1103287. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 131.59K.

FECES (FECES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FECES ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FECES ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FECES ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FECES ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-12.12%
30 päeva$ 0-4.44%
60 päeva$ 0-20.08%
90 päeva$ 0--

Mis on FECES (FECES)

FECES is a meme token that was born as a meme of financial freedom and possesses limitless possibility in its future utility. A community driven token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FECES (FECES) allikas

Ametlik veebisait

FECES hinna ennustus (USD)

Kui palju on FECES (FECES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FECES (FECES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FECES nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FECES hinna ennustust kohe!

FECES kohalike valuutade suhtes

FECES (FECES) tokenoomika

FECES (FECES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FECES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FECES (FECES) kohta

Kui palju on FECES (FECES) tänapäeval väärt?
Reaalajas FECES hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FECES/USD hind?
Praegune hind FECES/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FECES turukapitalisatsioon?
FECES turukapitalisatsioon on $ 115.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FECES ringlev varu?
FECES ringlev varu on 658.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FECES (ATH) hind?
FECES saavutab ATH hinna summas 0.01310285 USD.
Mis oli kõigi aegade FECES madalaim (ATL) hind?
FECES nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FECES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FECES kauplemismaht on -- USD.
Kas FECES sel aastal kõrgemale ka suundub?
FECES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FECES hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:03:57 (UTC+8)

FECES (FECES) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.