FE TECH hind (FETS)

1 FETS/USD reaalajas hind:

--
----
-5.30%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
FE TECH (FETS) reaalajas hinnagraafik
FE TECH (FETS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-5.37%

-60.64%

-60.64%

FE TECH (FETS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FETS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FETSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FETS muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, -5.37% 24 tunni vältel -60.64% viimase 7 päeva jooksul.

FE TECH (FETS) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 58.63K
$ 58.63K$ 58.63K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FE TECH praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. FETS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 58.63K.

FE TECH (FETS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FE TECH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FE TECH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FE TECH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FE TECH ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.37%
30 päeva$ 0-43.20%
60 päeva$ 0-57.06%
90 päeva$ 0--

Mis on FE TECH (FETS)

"FeTech is a cutting-edge platform designed to bridge the gap between technology and innovation. Our mission is to provide smart, AI-driven solutions for businesses, empowering them to thrive in a digital-first world. With advanced tools for automation, analytics, and decision-making, FeTech redefines how organizations leverage technology to achieve sustainable growth and efficiency." Trade directly through our unique bot, copy trade, Swap tokens, Snipe projects, CA Scanner Our project is utility based with our utilities already live

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse FE TECH (FETS) allikas

Ametlik veebisait

FE TECH hinna ennustus (USD)

Kui palju on FE TECH (FETS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FE TECH (FETS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FE TECH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FE TECH hinna ennustust kohe!

FETS kohalike valuutade suhtes

FE TECH (FETS) tokenoomika

FE TECH (FETS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FETS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FE TECH (FETS) kohta

Kui palju on FE TECH (FETS) tänapäeval väärt?
Reaalajas FETS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FETS/USD hind?
Praegune hind FETS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FE TECH turukapitalisatsioon?
FETS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FETS ringlev varu?
FETS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FETS (ATH) hind?
FETS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FETS madalaim (ATL) hind?
FETS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FETS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FETS kauplemismaht on -- USD.
Kas FETS sel aastal kõrgemale ka suundub?
FETS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FETS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.