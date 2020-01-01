FDREAM (FDREAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FDREAM (FDREAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FDREAM (FDREAM) teave DREAM FUND ($FDREAM) is an investment DAO launched on daos.world, a new and upcoming DAO platform on Base. The fund is human led but AI driven, by the DREAM AI Agent (https://x.com/DR3AM_AI). The fund will be investing into other AI projects and leverage insights from the DREAM agent for fund investment decisions. The DREAM agent was red pilled on Virtuals platform early December. It's token $DREAM has reached 10M MKAP this past week. Ametlik veebisait: https://daos.world/fund/0xb8745dec73f81ea366d7cc672438053c0e97de51 Ostke FDREAM kohe!

FDREAM (FDREAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FDREAM (FDREAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 31.57K $ 31.57K $ 31.57K Koguvaru: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Ringlev varu: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 31.57K $ 31.57K $ 31.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02537536 $ 0.02537536 $ 0.02537536 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000079 $ 0.0000079 $ 0.0000079 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave FDREAM (FDREAM) hinna kohta

FDREAM (FDREAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FDREAM (FDREAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FDREAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FDREAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FDREAM tokeni tokenoomikat, avastage FDREAM tokeni reaalajas hinda!

FDREAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FDREAM võiks suunduda? Meie FDREAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FDREAM tokeni hinna ennustust kohe!

