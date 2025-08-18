Mis on FDREAM (FDREAM)

DREAM FUND ($FDREAM) is an investment DAO launched on daos.world, a new and upcoming DAO platform on Base. The fund is human led but AI driven, by the DREAM AI Agent (https://x.com/DR3AM_AI). The fund will be investing into other AI projects and leverage insights from the DREAM agent for fund investment decisions. The DREAM agent was red pilled on Virtuals platform early December. It's token $DREAM has reached 10M MKAP this past week.

FDREAM hinna ennustus (USD)

Kui palju on FDREAM (FDREAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FDREAM (FDREAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FDREAM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FDREAM (FDREAM) tokenoomika

FDREAM (FDREAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FDREAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FDREAM (FDREAM) kohta Kui palju on FDREAM (FDREAM) tänapäeval väärt? Reaalajas FDREAM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FDREAM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FDREAM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FDREAM turukapitalisatsioon? FDREAM turukapitalisatsioon on $ 38.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FDREAM ringlev varu? FDREAM ringlev varu on 1.10B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FDREAM (ATH) hind? FDREAM saavutab ATH hinna summas 0.02537536 USD . Mis oli kõigi aegade FDREAM madalaim (ATL) hind? FDREAM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FDREAM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FDREAM kauplemismaht on -- USD . Kas FDREAM sel aastal kõrgemale ka suundub? FDREAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FDREAM hinna ennustust

