Fcode AI (FCOD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fcode AI (FCOD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fcode AI (FCOD) teave Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time. Ametlik veebisait: https://fcode.ai Valge raamat: https://docs.fcode.ai/whitepaper

Fcode AI (FCOD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fcode AI (FCOD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 848.15K $ 848.15K $ 848.15K Koguvaru: $ 700.19M $ 700.19M $ 700.19M Ringlev varu: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0101878 $ 0.0101878 $ 0.0101878 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00111097 $ 0.00111097 $ 0.00111097 Praegune hind: $ 0.00282713 $ 0.00282713 $ 0.00282713 Lisateave Fcode AI (FCOD) hinna kohta

Fcode AI (FCOD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fcode AI (FCOD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FCOD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FCOD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FCOD tokeni tokenoomikat, avastage FCOD tokeni reaalajas hinda!

FCOD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FCOD võiks suunduda? Meie FCOD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

