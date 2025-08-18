Mis on Fcode AI (FCOD)

Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time.

Üksuse Fcode AI (FCOD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Fcode AI (FCOD) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fcode AI (FCOD) kohta Kui palju on Fcode AI (FCOD) tänapäeval väärt? Reaalajas FCOD hind USD on 0.00306235 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FCOD/USD hind? $ 0.00306235 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FCOD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fcode AI turukapitalisatsioon? FCOD turukapitalisatsioon on $ 918.71K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FCOD ringlev varu? FCOD ringlev varu on 300.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FCOD (ATH) hind? FCOD saavutab ATH hinna summas 0.0101878 USD . Mis oli kõigi aegade FCOD madalaim (ATL) hind? FCOD nägi ATL hinda summas 0.00111097 USD . Milline on FCOD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FCOD kauplemismaht on -- USD . Kas FCOD sel aastal kõrgemale ka suundub? FCOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FCOD hinna ennustust

