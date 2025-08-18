Rohkem infot FCOD

Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:30:51 (UTC+8)

Fcode AI (FCOD) hinna teave (USD)

Fcode AI (FCOD) reaalajas hind on $0.00306235. Viimase 24 tunni jooksul FCOD kaubeldud madalaim $ 0.00305859 ja kõrgeim $ 0.00312048 näitab aktiivset turu volatiivsust. FCODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0101878 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00111097.

Lüliajalise tootluse osas on FCOD muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.09% 24 tunni vältel +4.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fcode AI (FCOD) – turuteave

Fcode AI praegune turukapitalisatsioon on $ 918.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FCOD ringlev varu on 300.00M, mille koguvaru on 700185072.154666. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.14M.

Fcode AI (FCOD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fcode AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fcode AI ja USD hinnamuutus $ -0.0002714035.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fcode AI ja USD hinnamuutus $ +0.0004620250.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fcode AI ja USD hinnamuutus $ +0.000108789344682692.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.09%
30 päeva$ -0.0002714035-8.86%
60 päeva$ +0.0004620250+15.09%
90 päeva$ +0.000108789344682692+3.68%

Mis on Fcode AI (FCOD)

Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse Fcode AI (FCOD) allikas

Fcode AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fcode AI (FCOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fcode AI (FCOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fcode AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fcode AI hinna ennustust kohe!

FCOD kohalike valuutade suhtes

Fcode AI (FCOD) tokenoomika

Fcode AI (FCOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FCOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fcode AI (FCOD) kohta

Kui palju on Fcode AI (FCOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas FCOD hind USD on 0.00306235 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FCOD/USD hind?
Praegune hind FCOD/USD on $ 0.00306235. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fcode AI turukapitalisatsioon?
FCOD turukapitalisatsioon on $ 918.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FCOD ringlev varu?
FCOD ringlev varu on 300.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FCOD (ATH) hind?
FCOD saavutab ATH hinna summas 0.0101878 USD.
Mis oli kõigi aegade FCOD madalaim (ATL) hind?
FCOD nägi ATL hinda summas 0.00111097 USD.
Milline on FCOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FCOD kauplemismaht on -- USD.
Kas FCOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
FCOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FCOD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.