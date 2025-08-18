Mis on FAYA (FAYA)

Faya is a cryptocurrency that aims to prioritize donation for the health and smile of the world's children.This means making the dream and wish of a sick child into a tangible and transparent reality in helping all sick, orphaned and poor children in the world so that every child has a share in smiling and good health. Faya Smart Contract is Audited by the leading Auditing Company QuillAudits, and Faya contract get a very high rate (99.9%). https://www.quillaudits.com/leaderboard/faya-world Faya Token are locked by "Team Finance" a product by TrustSwap. 10% of the supply is in PancakeSwap exchange and it is locked for 5 years. 90% of the supply is also locked for 5 years as Vesting to all Faya department wallets, and it unlock about 1.5% monthly.

Üksuse FAYA (FAYA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

FAYA (FAYA) tokenoomika

FAYA (FAYA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FAYA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FAYA (FAYA) kohta Kui palju on FAYA (FAYA) tänapäeval väärt? Reaalajas FAYA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FAYA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FAYA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FAYA turukapitalisatsioon? FAYA turukapitalisatsioon on $ 1.44M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FAYA ringlev varu? FAYA ringlev varu on 10.69T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FAYA (ATH) hind? FAYA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade FAYA madalaim (ATL) hind? FAYA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FAYA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FAYA kauplemismaht on -- USD . Kas FAYA sel aastal kõrgemale ka suundub? FAYA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FAYA hinna ennustust

