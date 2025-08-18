FATE on SUI (FATE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.00195217$ 0.00195217 $ 0.00195217 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) -- Hinnamuutus (1 p) +0.15% Hinnamuutus (7 p) +36.83% Hinnamuutus (7 p) +36.83%

FATE on SUI (FATE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FATE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FATEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00195217 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FATE muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.15% 24 tunni vältel +36.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FATE on SUI (FATE) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 3.68K$ 3.68K $ 3.68K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 3.68K$ 3.68K $ 3.68K Ringlev varu 1.00B 1.00B 1.00B Koguvaru 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FATE on SUI praegune turukapitalisatsioon on $ 3.68K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FATE ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.68K.