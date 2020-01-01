Fate Adventure (FA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fate Adventure (FA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fate Adventure (FA) teave Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders. Ametlik veebisait: https://fagame.org/ Valge raamat: https://docs.fagame.org/ Ostke FA kohe!

Fate Adventure (FA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fate Adventure (FA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 429.88K $ 429.88K $ 429.88K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 5.17M $ 5.17M $ 5.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 832.28K $ 832.28K $ 832.28K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Kõigi aegade madalaim: $ 0.075025 $ 0.075025 $ 0.075025 Praegune hind: $ 0.083091 $ 0.083091 $ 0.083091 Lisateave Fate Adventure (FA) hinna kohta

Fate Adventure (FA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fate Adventure (FA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FA tokeni tokenoomikat, avastage FA tokeni reaalajas hinda!

FA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FA võiks suunduda? Meie FA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FA tokeni hinna ennustust kohe!

