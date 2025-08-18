Mis on Fate Adventure (FA)

Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fate Adventure (FA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Fate Adventure hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fate Adventure (FA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fate Adventure (FA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fate Adventure nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fate Adventure hinna ennustust kohe!

FA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Fate Adventure (FA) tokenoomika

Fate Adventure (FA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fate Adventure (FA) kohta Kui palju on Fate Adventure (FA) tänapäeval väärt? Reaalajas FA hind USD on 0.086396 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FA/USD hind? $ 0.086396 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fate Adventure turukapitalisatsioon? FA turukapitalisatsioon on $ 441.64K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FA ringlev varu? FA ringlev varu on 5.11M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FA (ATH) hind? FA saavutab ATH hinna summas 2.04 USD . Mis oli kõigi aegade FA madalaim (ATL) hind? FA nägi ATL hinda summas 0.075025 USD . Milline on FA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FA kauplemismaht on -- USD . Kas FA sel aastal kõrgemale ka suundub? FA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FA hinna ennustust

Fate Adventure (FA) Olulised valdkonna uudised