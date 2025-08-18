Rohkem infot FU

Farting Unicorn logo

Farting Unicorn hind (FU)

Loendis mitteolevad

1 FU/USD reaalajas hind:

--
----
-11.20%1D
mexc
USD
Farting Unicorn (FU) reaalajas hinnagraafik
Farting Unicorn (FU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01017719
$ 0.01017719$ 0.01017719

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

-11.26%

+0.32%

+0.32%

Farting Unicorn (FU) reaalajas hind on --. FUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01017719 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FU muutunud -0.81% viimase tunni jooksul, -11.26% 24 tunni vältel +0.32% viimase 7 päeva jooksul.

Farting Unicorn (FU) – turuteave

$ 48.71K
$ 48.71K$ 48.71K

--
----

$ 48.71K
$ 48.71K$ 48.71K

899.58M
899.58M 899.58M

899,584,011.688263
899,584,011.688263 899,584,011.688263

Farting Unicorn praegune turukapitalisatsioon on $ 48.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FU ringlev varu on 899.58M, mille koguvaru on 899584011.688263. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.71K.

Farting Unicorn (FU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Farting Unicorn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Farting Unicorn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Farting Unicorn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Farting Unicorn ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-11.26%
30 päeva$ 0-14.97%
60 päeva$ 0-16.73%
90 päeva$ 0--

Mis on Farting Unicorn (FU)

Farting Unicorn ($FU) is a 100% community-driven cryptocurrency designed to bring fun, innovation, and transparency to the blockchain ecosystem. Evolving from its origins as a lighthearted concept, $FU has become a unique project that combines community collaboration, decentralized governance, and impactful utility. This whitepaper outlines the vision, technical framework, use cases, and roadmap for $FU.

Üksuse Farting Unicorn (FU) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Farting Unicorn hinna ennustus (USD)

Kui palju on Farting Unicorn (FU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Farting Unicorn (FU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Farting Unicorn nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Farting Unicorn hinna ennustust kohe!

FU kohalike valuutade suhtes

Farting Unicorn (FU) tokenoomika

Farting Unicorn (FU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Farting Unicorn (FU) kohta

Kui palju on Farting Unicorn (FU) tänapäeval väärt?
Reaalajas FU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FU/USD hind?
Praegune hind FU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Farting Unicorn turukapitalisatsioon?
FU turukapitalisatsioon on $ 48.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FU ringlev varu?
FU ringlev varu on 899.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FU (ATH) hind?
FU saavutab ATH hinna summas 0.01017719 USD.
Mis oli kõigi aegade FU madalaim (ATL) hind?
FU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FU kauplemismaht on -- USD.
Kas FU sel aastal kõrgemale ka suundub?
FU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FU hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.