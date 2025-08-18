Rohkem infot FARTGOAT

FARTGOAT logo

FARTGOAT hind (FARTGOAT)

Loendis mitteolevad

1 FARTGOAT/USD reaalajas hind:

--
----
+20.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
FARTGOAT (FARTGOAT) reaalajas hinnagraafik
FARTGOAT (FARTGOAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.77%

+20.51%

-74.11%

-74.11%

FARTGOAT (FARTGOAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FARTGOAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FARTGOATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FARTGOAT muutunud +0.77% viimase tunni jooksul, +20.51% 24 tunni vältel -74.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FARTGOAT (FARTGOAT) – turuteave

$ 44.13K
$ 44.13K$ 44.13K

--
----

$ 44.13K
$ 44.13K$ 44.13K

999.85M
999.85M 999.85M

999,854,547.925577
999,854,547.925577 999,854,547.925577

FARTGOAT praegune turukapitalisatsioon on $ 44.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FARTGOAT ringlev varu on 999.85M, mille koguvaru on 999854547.925577. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 44.13K.

FARTGOAT (FARTGOAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FARTGOAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FARTGOAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FARTGOAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FARTGOAT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+20.51%
30 päeva$ 0--
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on FARTGOAT (FARTGOAT)

GOATSIUS FARTIMUS

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FARTGOAT (FARTGOAT) allikas

Ametlik veebisait

FARTGOAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on FARTGOAT (FARTGOAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FARTGOAT (FARTGOAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FARTGOAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FARTGOAT hinna ennustust kohe!

FARTGOAT kohalike valuutade suhtes

FARTGOAT (FARTGOAT) tokenoomika

FARTGOAT (FARTGOAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FARTGOAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FARTGOAT (FARTGOAT) kohta

Kui palju on FARTGOAT (FARTGOAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FARTGOAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FARTGOAT/USD hind?
Praegune hind FARTGOAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FARTGOAT turukapitalisatsioon?
FARTGOAT turukapitalisatsioon on $ 44.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FARTGOAT ringlev varu?
FARTGOAT ringlev varu on 999.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FARTGOAT (ATH) hind?
FARTGOAT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FARTGOAT madalaim (ATL) hind?
FARTGOAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FARTGOAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FARTGOAT kauplemismaht on -- USD.
Kas FARTGOAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FARTGOAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FARTGOAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:52:11 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.