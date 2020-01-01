FARTGIRL (FARTGIRL) tokenoomika
FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit.
FARTGIRL (FARTGIRL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
FARTGIRL (FARTGIRL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate FARTGIRL tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
FARTGIRL tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate FARTGIRL tokeni tokenoomikat, avastage FARTGIRL tokeni reaalajas hinda!
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.