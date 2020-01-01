FARTGIRL (FARTGIRL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FARTGIRL (FARTGIRL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FARTGIRL (FARTGIRL) teave FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit. Ametlik veebisait: https://fartgirlcto.com/ Ostke FARTGIRL kohe!

FARTGIRL (FARTGIRL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FARTGIRL (FARTGIRL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.22M Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01226974 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00122237 Lisateave FARTGIRL (FARTGIRL) hinna kohta

FARTGIRL (FARTGIRL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FARTGIRL (FARTGIRL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FARTGIRL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FARTGIRL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FARTGIRL tokeni tokenoomikat, avastage FARTGIRL tokeni reaalajas hinda!

FARTGIRL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FARTGIRL võiks suunduda? Meie FARTGIRL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FARTGIRL tokeni hinna ennustust kohe!

