Fartboy ($FARTBOY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fartboy ($FARTBOY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fartboy ($FARTBOY) teave Fartboy is a playful and community-focused cryptocurrency inspired by the comic book character. It is a token on the Solana network. Ametlik veebisait: https://www.fartboysol.com Ostke $FARTBOY kohe!

Fartboy ($FARTBOY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fartboy ($FARTBOY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.30M $ 18.30M $ 18.30M Koguvaru: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Ringlev varu: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.30M $ 18.30M $ 18.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.194444 $ 0.194444 $ 0.194444 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01095768 $ 0.01095768 $ 0.01095768 Praegune hind: $ 0.018312 $ 0.018312 $ 0.018312 Lisateave Fartboy ($FARTBOY) hinna kohta

Fartboy ($FARTBOY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fartboy ($FARTBOY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $FARTBOY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $FARTBOY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $FARTBOY tokeni tokenoomikat, avastage $FARTBOY tokeni reaalajas hinda!

$FARTBOY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $FARTBOY võiks suunduda? Meie $FARTBOY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $FARTBOY tokeni hinna ennustust kohe!

