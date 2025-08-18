Mis on Fartboy ($FARTBOY)

Fartboy is a playful and community-focused cryptocurrency inspired by the comic book character. It is a token on the Solana network.

Üksuse Fartboy ($FARTBOY) allikas Ametlik veebisait

Fartboy ($FARTBOY) tokenoomika

Fartboy ($FARTBOY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $FARTBOY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fartboy ($FARTBOY) kohta Kui palju on Fartboy ($FARTBOY) tänapäeval väärt? Reaalajas $FARTBOY hind USD on 0.01962009 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $FARTBOY/USD hind? $ 0.01962009 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $FARTBOY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fartboy turukapitalisatsioon? $FARTBOY turukapitalisatsioon on $ 19.59M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $FARTBOY ringlev varu? $FARTBOY ringlev varu on 999.39M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $FARTBOY (ATH) hind? $FARTBOY saavutab ATH hinna summas 0.194444 USD . Mis oli kõigi aegade $FARTBOY madalaim (ATL) hind? $FARTBOY nägi ATL hinda summas 0.01095768 USD . Milline on $FARTBOY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $FARTBOY kauplemismaht on -- USD . Kas $FARTBOY sel aastal kõrgemale ka suundub? $FARTBOY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $FARTBOY hinna ennustust

