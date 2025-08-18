Rohkem infot $FARTBOY

$FARTBOY Hinnainfo

$FARTBOY Ametlik veebisait

$FARTBOY Tokenoomika

$FARTBOY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Fartboy logo

Fartboy hind ($FARTBOY)

Loendis mitteolevad

1 $FARTBOY/USD reaalajas hind:

$0.01962009
$0.01962009$0.01962009
-6.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Fartboy ($FARTBOY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:19:31 (UTC+8)

Fartboy ($FARTBOY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01946034
$ 0.01946034$ 0.01946034
24 h madal
$ 0.0210509
$ 0.0210509$ 0.0210509
24 h kõrge

$ 0.01946034
$ 0.01946034$ 0.01946034

$ 0.0210509
$ 0.0210509$ 0.0210509

$ 0.194444
$ 0.194444$ 0.194444

$ 0.01095768
$ 0.01095768$ 0.01095768

-0.29%

-6.11%

-13.98%

-13.98%

Fartboy ($FARTBOY) reaalajas hind on $0.01962009. Viimase 24 tunni jooksul $FARTBOY kaubeldud madalaim $ 0.01946034 ja kõrgeim $ 0.0210509 näitab aktiivset turu volatiivsust. $FARTBOYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.194444 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01095768.

Lüliajalise tootluse osas on $FARTBOY muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -6.11% 24 tunni vältel -13.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fartboy ($FARTBOY) – turuteave

$ 19.59M
$ 19.59M$ 19.59M

--
----

$ 19.59M
$ 19.59M$ 19.59M

999.39M
999.39M 999.39M

999,387,952.4376194
999,387,952.4376194 999,387,952.4376194

Fartboy praegune turukapitalisatsioon on $ 19.59M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $FARTBOY ringlev varu on 999.39M, mille koguvaru on 999387952.4376194. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.59M.

Fartboy ($FARTBOY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fartboy ja USD hinnamuutus $ -0.0012777654947663.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fartboy ja USD hinnamuutus $ -0.0073319589.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fartboy ja USD hinnamuutus $ -0.0043220095.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fartboy ja USD hinnamuutus $ -0.01756451420274822.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0012777654947663-6.11%
30 päeva$ -0.0073319589-37.36%
60 päeva$ -0.0043220095-22.02%
90 päeva$ -0.01756451420274822-47.23%

Mis on Fartboy ($FARTBOY)

Fartboy is a playful and community-focused cryptocurrency inspired by the comic book character. It is a token on the Solana network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fartboy ($FARTBOY) allikas

Ametlik veebisait

Fartboy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fartboy ($FARTBOY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fartboy ($FARTBOY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fartboy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fartboy hinna ennustust kohe!

$FARTBOY kohalike valuutade suhtes

Fartboy ($FARTBOY) tokenoomika

Fartboy ($FARTBOY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $FARTBOY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fartboy ($FARTBOY) kohta

Kui palju on Fartboy ($FARTBOY) tänapäeval väärt?
Reaalajas $FARTBOY hind USD on 0.01962009 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $FARTBOY/USD hind?
Praegune hind $FARTBOY/USD on $ 0.01962009. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fartboy turukapitalisatsioon?
$FARTBOY turukapitalisatsioon on $ 19.59M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $FARTBOY ringlev varu?
$FARTBOY ringlev varu on 999.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $FARTBOY (ATH) hind?
$FARTBOY saavutab ATH hinna summas 0.194444 USD.
Mis oli kõigi aegade $FARTBOY madalaim (ATL) hind?
$FARTBOY nägi ATL hinda summas 0.01095768 USD.
Milline on $FARTBOY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $FARTBOY kauplemismaht on -- USD.
Kas $FARTBOY sel aastal kõrgemale ka suundub?
$FARTBOY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $FARTBOY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:19:31 (UTC+8)

Fartboy ($FARTBOY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.