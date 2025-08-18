Fart Of The United States hind (FOTUS)
--
--
+0.82%
+0.82%
Fart Of The United States (FOTUS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FOTUS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FOTUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on FOTUS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fart Of The United States praegune turukapitalisatsioon on $ 19.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FOTUS ringlev varu on 998.17M, mille koguvaru on 998169417.167301. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.21K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Fart Of The United States ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fart Of The United States ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fart Of The United States ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fart Of The United States ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+1.85%
|60 päeva
|$ 0
|+12.94%
|90 päeva
|$ 0
|--
Fart Of The United States (FOTUS) is not just another token; it’s a movement designed to revolutionize the way we think about memes, humor, and the potential of decentralized finance. Built to bring a blast of laughter and epic energy to the ever-expanding crypto world, FOTUS is here to remind everyone that even in the serious business of blockchain technology, there’s always room for fun. With a community-first approach, a healthy dose of satire, and a commitment to shaking things up, FOTUS is set to make its mark in the digital world. At its core, FOTUS is a decentralized meme token. This means it operates on blockchain technology, ensuring transparency, security, and accessibility for all its holders. But what truly sets it apart is its unique branding and playful spirit. The token embraces a lighthearted, comedic identity that resonates with people across the globe. In a space often dominated by technical jargon and intense market competition, FOTUS dares to be different by putting humor and community engagement at the forefront.
