FaraLand (FARA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FaraLand (FARA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FaraLand (FARA) teave Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles Ametlik veebisait: https://faraland.io/

FaraLand (FARA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FaraLand (FARA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 156.72K $ 156.72K $ 156.72K Koguvaru: $ 71.00M $ 71.00M $ 71.00M Ringlev varu: $ 42.60M $ 42.60M $ 42.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 261.21K $ 261.21K $ 261.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.14 $ 6.14 $ 6.14 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00260311 $ 0.00260311 $ 0.00260311 Praegune hind: $ 0.00367903 $ 0.00367903 $ 0.00367903 Lisateave FaraLand (FARA) hinna kohta

FaraLand (FARA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FaraLand (FARA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FARA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FARA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FARA tokeni tokenoomikat, avastage FARA tokeni reaalajas hinda!

FARA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FARA võiks suunduda? Meie FARA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

