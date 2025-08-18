Rohkem infot FARA

FaraLand hind (FARA)

1 FARA/USD reaalajas hind:

$0.00366068
$0.00366068
-0.30%1D
FaraLand (FARA) reaalajas hinnagraafik
FaraLand (FARA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00363179
$ 0.00363179
24 h madal
$ 0.00367476
$ 0.00367476
24 h kõrge

$ 0.00363179
$ 0.00363179

$ 0.00367476
$ 0.00367476

$ 6.14
$ 6.14

$ 0.00260311
$ 0.00260311

+0.37%

-0.37%

+1.88%

+1.88%

FaraLand (FARA) reaalajas hind on $0.00366068. Viimase 24 tunni jooksul FARA kaubeldud madalaim $ 0.00363179 ja kõrgeim $ 0.00367476 näitab aktiivset turu volatiivsust. FARAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.14 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00260311.

Lüliajalise tootluse osas on FARA muutunud +0.37% viimase tunni jooksul, -0.37% 24 tunni vältel +1.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FaraLand (FARA) – turuteave

$ 155.95K
$ 155.95K

--
--

$ 259.91K
$ 259.91K

42.60M
42.60M

71,000,000.0
71,000,000.0

FaraLand praegune turukapitalisatsioon on $ 155.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FARA ringlev varu on 42.60M, mille koguvaru on 71000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 259.91K.

FaraLand (FARA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FaraLand ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FaraLand ja USD hinnamuutus $ +0.0003937969.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FaraLand ja USD hinnamuutus $ +0.0008423488.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FaraLand ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.37%
30 päeva$ +0.0003937969+10.76%
60 päeva$ +0.0008423488+23.01%
90 päeva$ 0--

Mis on FaraLand (FARA)

Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse FaraLand (FARA) allikas

Ametlik veebisait

FaraLand hinna ennustus (USD)

Kui palju on FaraLand (FARA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FaraLand (FARA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FaraLand nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FaraLand hinna ennustust kohe!

FARA kohalike valuutade suhtes

FaraLand (FARA) tokenoomika

FaraLand (FARA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FARA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FaraLand (FARA) kohta

Kui palju on FaraLand (FARA) tänapäeval väärt?
Reaalajas FARA hind USD on 0.00366068 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FARA/USD hind?
Praegune hind FARA/USD on $ 0.00366068. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FaraLand turukapitalisatsioon?
FARA turukapitalisatsioon on $ 155.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FARA ringlev varu?
FARA ringlev varu on 42.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FARA (ATH) hind?
FARA saavutab ATH hinna summas 6.14 USD.
Mis oli kõigi aegade FARA madalaim (ATL) hind?
FARA nägi ATL hinda summas 0.00260311 USD.
Milline on FARA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FARA kauplemismaht on -- USD.
Kas FARA sel aastal kõrgemale ka suundub?
FARA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FARA hinna ennustust.
FaraLand (FARA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.