Faptax (FAPTAX) teave $FAPTAX is a meme token encouraging users to abstain from self-gratification. If you fail, you pay a "faptax" with $FAPTAX tokens, making self-discipline fun and engaging. Ametlik veebisait: https://faptax.net/ Ostke FAPTAX kohe!

Faptax (FAPTAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Faptax (FAPTAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.52K $ 49.52K $ 49.52K Koguvaru: $ 288.72M $ 288.72M $ 288.72M Ringlev varu: $ 288.72M $ 288.72M $ 288.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.52K $ 49.52K $ 49.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0076475 $ 0.0076475 $ 0.0076475 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0001715 $ 0.0001715 $ 0.0001715 Lisateave Faptax (FAPTAX) hinna kohta

Faptax (FAPTAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Faptax (FAPTAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FAPTAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FAPTAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FAPTAX tokeni tokenoomikat, avastage FAPTAX tokeni reaalajas hinda!

FAPTAX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FAPTAX võiks suunduda? Meie FAPTAX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FAPTAX tokeni hinna ennustust kohe!

