Rohkem infot FAPTAX

FAPTAX Hinnainfo

FAPTAX Ametlik veebisait

FAPTAX Tokenoomika

FAPTAX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Faptax logo

Faptax hind (FAPTAX)

Loendis mitteolevad

1 FAPTAX/USD reaalajas hind:

$0.00018329
$0.00018329$0.00018329
-1.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Faptax (FAPTAX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:36:20 (UTC+8)

Faptax (FAPTAX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0076475
$ 0.0076475$ 0.0076475

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.13%

+5.82%

+5.82%

Faptax (FAPTAX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FAPTAX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FAPTAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0076475 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FAPTAX muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.13% 24 tunni vältel +5.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Faptax (FAPTAX) – turuteave

$ 52.92K
$ 52.92K$ 52.92K

--
----

$ 52.92K
$ 52.92K$ 52.92K

288.72M
288.72M 288.72M

288,719,558.164655
288,719,558.164655 288,719,558.164655

Faptax praegune turukapitalisatsioon on $ 52.92K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FAPTAX ringlev varu on 288.72M, mille koguvaru on 288719558.164655. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.92K.

Faptax (FAPTAX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Faptax ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Faptax ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Faptax ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Faptax ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.13%
30 päeva$ 0+3.07%
60 päeva$ 0+38.03%
90 päeva$ 0--

Mis on Faptax (FAPTAX)

$FAPTAX is a meme token encouraging users to abstain from self-gratification. If you fail, you pay a "faptax" with $FAPTAX tokens, making self-discipline fun and engaging.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Faptax (FAPTAX) allikas

Ametlik veebisait

Faptax hinna ennustus (USD)

Kui palju on Faptax (FAPTAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Faptax (FAPTAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Faptax nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Faptax hinna ennustust kohe!

FAPTAX kohalike valuutade suhtes

Faptax (FAPTAX) tokenoomika

Faptax (FAPTAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FAPTAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Faptax (FAPTAX) kohta

Kui palju on Faptax (FAPTAX) tänapäeval väärt?
Reaalajas FAPTAX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FAPTAX/USD hind?
Praegune hind FAPTAX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Faptax turukapitalisatsioon?
FAPTAX turukapitalisatsioon on $ 52.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FAPTAX ringlev varu?
FAPTAX ringlev varu on 288.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FAPTAX (ATH) hind?
FAPTAX saavutab ATH hinna summas 0.0076475 USD.
Mis oli kõigi aegade FAPTAX madalaim (ATL) hind?
FAPTAX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FAPTAX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FAPTAX kauplemismaht on -- USD.
Kas FAPTAX sel aastal kõrgemale ka suundub?
FAPTAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FAPTAX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:36:20 (UTC+8)

Faptax (FAPTAX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.