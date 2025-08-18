Rohkem infot FAML

FAML hind (FAML)

Loendis mitteolevad

1 FAML/USD reaalajas hind:

--
----
-3.70%1D
USD
FAML (FAML) reaalajas hinnagraafik
FAML (FAML) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001358
$ 0.00001358
24 h madal
$ 0.00001417
$ 0.00001417
24 h kõrge

$ 0.00001358
$ 0.00001358

$ 0.00001417
$ 0.00001417

$ 0.069732
$ 0.069732

$ 0.00000809
$ 0.00000809

--

-3.76%

+7.84%

+7.84%

FAML (FAML) reaalajas hind on $0.00001364. Viimase 24 tunni jooksul FAML kaubeldud madalaim $ 0.00001358 ja kõrgeim $ 0.00001417 näitab aktiivset turu volatiivsust. FAMLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.069732 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000809.

Lüliajalise tootluse osas on FAML muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.76% 24 tunni vältel +7.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FAML (FAML) – turuteave

$ 13.64K
$ 13.64K

--
----

$ 13.64K
$ 13.64K$ 13.64K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

FAML praegune turukapitalisatsioon on $ 13.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FAML ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.64K.

FAML (FAML) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FAML ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FAML ja USD hinnamuutus $ -0.0000008406.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FAML ja USD hinnamuutus $ -0.0000012836.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FAML ja USD hinnamuutus $ -0.00000155472762504822.

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna$ 0-3.76%
30 päeva$ -0.0000008406-6.16%
60 päeva$ -0.0000012836-9.41%
90 päeva$ -0.00000155472762504822-10.23%

Mis on FAML (FAML)

Introducing the first AI-powered meme family on the Binance Smart Chain (BSC)! We're not just another meme coin; we're bringing cutting-edge artificial intelligence to the world of meme culture. Get ready for innovative, hilarious, and constantly evolving memes that will redefine the BSC meme landscape. Join the revolution and be part of the best meme family on BSC! This is the community token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FAML (FAML) allikas

Ametlik veebisait

FAML hinna ennustus (USD)

Kui palju on FAML (FAML) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FAML (FAML) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FAML nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FAML hinna ennustust kohe!

FAML kohalike valuutade suhtes

FAML (FAML) tokenoomika

FAML (FAML) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FAML tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FAML (FAML) kohta

Kui palju on FAML (FAML) tänapäeval väärt?
Reaalajas FAML hind USD on 0.00001364 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FAML/USD hind?
Praegune hind FAML/USD on $ 0.00001364. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FAML turukapitalisatsioon?
FAML turukapitalisatsioon on $ 13.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FAML ringlev varu?
FAML ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FAML (ATH) hind?
FAML saavutab ATH hinna summas 0.069732 USD.
Mis oli kõigi aegade FAML madalaim (ATL) hind?
FAML nägi ATL hinda summas 0.00000809 USD.
Milline on FAML kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FAML kauplemismaht on -- USD.
Kas FAML sel aastal kõrgemale ka suundub?
FAML võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FAML hinna ennustust.
