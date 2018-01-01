Fame MMA (FAME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fame MMA (FAME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FAME MMA is the biggest in Europe freak fight federation and a premier combat sports organization that hosts events for celebrities, personalities, top YouTubers, Instagram, Twitch & TikTok superstars and famous professional athletes to fight each other. Founded in 2018, FAME has run 13 large events, with the upcoming FAME MMA 14 event taking place on the 14th of May. The primary concept behind every event is to bring famous idols to an environment that you would not normally see on a daily basis, which is the octagon, to fight in front of thousands of fans in the venue and even more viewers watching the live stream available as Pay-per-view service. FAME currently holds the top sales record in the number of sold PPV licenses in Europe. Ametlik veebisait: https://famemma.io/en

Fame MMA (FAME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fame MMA (FAME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 105.53K $ 105.53K $ 105.53K Koguvaru: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Ringlev varu: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 105.53K $ 105.53K $ 105.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.550455 $ 0.550455 $ 0.550455 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Fame MMA (FAME) hinna kohta

Fame MMA (FAME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fame MMA (FAME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FAME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FAME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FAME tokeni tokenoomikat, avastage FAME tokeni reaalajas hinda!

FAME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FAME võiks suunduda? Meie FAME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FAME tokeni hinna ennustust kohe!

