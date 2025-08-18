Rohkem infot FAITHCOIN

FAITHCOIN Hinnainfo

FAITHCOIN Tokenoomika

FAITHCOIN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

faithcoin logo

faithcoin hind (FAITHCOIN)

Loendis mitteolevad

1 FAITHCOIN/USD reaalajas hind:

--
----
-7.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
faithcoin (FAITHCOIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:28:08 (UTC+8)

faithcoin (FAITHCOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

-7.19%

+2.96%

+2.96%

faithcoin (FAITHCOIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FAITHCOIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FAITHCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FAITHCOIN muutunud -1.30% viimase tunni jooksul, -7.19% 24 tunni vältel +2.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

faithcoin (FAITHCOIN) – turuteave

$ 6.00K
$ 6.00K$ 6.00K

--
----

$ 6.00K
$ 6.00K$ 6.00K

946.00M
946.00M 946.00M

945,999,449.345189
945,999,449.345189 945,999,449.345189

faithcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 6.00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FAITHCOIN ringlev varu on 946.00M, mille koguvaru on 945999449.345189. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.00K.

faithcoin (FAITHCOIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse faithcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse faithcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse faithcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse faithcoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.19%
30 päeva$ 0-2.78%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on faithcoin (FAITHCOIN)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

faithcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on faithcoin (FAITHCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie faithcoin (FAITHCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida faithcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake faithcoin hinna ennustust kohe!

FAITHCOIN kohalike valuutade suhtes

faithcoin (FAITHCOIN) tokenoomika

faithcoin (FAITHCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FAITHCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse faithcoin (FAITHCOIN) kohta

Kui palju on faithcoin (FAITHCOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas FAITHCOIN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FAITHCOIN/USD hind?
Praegune hind FAITHCOIN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on faithcoin turukapitalisatsioon?
FAITHCOIN turukapitalisatsioon on $ 6.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FAITHCOIN ringlev varu?
FAITHCOIN ringlev varu on 946.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FAITHCOIN (ATH) hind?
FAITHCOIN saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FAITHCOIN madalaim (ATL) hind?
FAITHCOIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FAITHCOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FAITHCOIN kauplemismaht on -- USD.
Kas FAITHCOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
FAITHCOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FAITHCOIN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:28:08 (UTC+8)

faithcoin (FAITHCOIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.