Fade Wallet Token (FWT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fade Wallet Token (FWT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Fade Wallet Token (FWT) teave FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities. Ametlik veebisait: https://fadewallet.io/ Ostke FWT kohe!

Fade Wallet Token (FWT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fade Wallet Token (FWT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 74.96K $ 74.96K $ 74.96K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 428.88M $ 428.88M $ 428.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 174.78K $ 174.78K $ 174.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02836263 $ 0.02836263 $ 0.02836263 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00017478 $ 0.00017478 $ 0.00017478 Lisateave Fade Wallet Token (FWT) hinna kohta

Fade Wallet Token (FWT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fade Wallet Token (FWT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FWT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FWT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FWT tokeni tokenoomikat, avastage FWT tokeni reaalajas hinda!

FWT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FWT võiks suunduda? Meie FWT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FWT tokeni hinna ennustust kohe!

