Mis on Fade Wallet Token (FWT)

FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities.

Üksuse Fade Wallet Token (FWT) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fade Wallet Token (FWT) kohta Kui palju on Fade Wallet Token (FWT) tänapäeval väärt? Reaalajas FWT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FWT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FWT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fade Wallet Token turukapitalisatsioon? FWT turukapitalisatsioon on $ 80.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FWT ringlev varu? FWT ringlev varu on 428.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FWT (ATH) hind? FWT saavutab ATH hinna summas 0.02836263 USD . Mis oli kõigi aegade FWT madalaim (ATL) hind? FWT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FWT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FWT kauplemismaht on -- USD . Kas FWT sel aastal kõrgemale ka suundub? FWT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FWT hinna ennustust

