Rohkem infot FCTR

FCTR Hinnainfo

FCTR Valge raamat

FCTR Ametlik veebisait

FCTR Tokenoomika

FCTR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Factor logo

Factor hind (FCTR)

Loendis mitteolevad

1 FCTR/USD reaalajas hind:

$0.051811
$0.051811$0.051811
-1.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Factor (FCTR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:40:41 (UTC+8)

Factor (FCTR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.051601
$ 0.051601$ 0.051601
24 h madal
$ 0.053172
$ 0.053172$ 0.053172
24 h kõrge

$ 0.051601
$ 0.051601$ 0.051601

$ 0.053172
$ 0.053172$ 0.053172

$ 0.755401
$ 0.755401$ 0.755401

$ 0.0487239
$ 0.0487239$ 0.0487239

-0.05%

-1.52%

-1.64%

-1.64%

Factor (FCTR) reaalajas hind on $0.051795. Viimase 24 tunni jooksul FCTR kaubeldud madalaim $ 0.051601 ja kõrgeim $ 0.053172 näitab aktiivset turu volatiivsust. FCTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.755401 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0487239.

Lüliajalise tootluse osas on FCTR muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -1.52% 24 tunni vältel -1.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Factor (FCTR) – turuteave

$ 775.64K
$ 775.64K$ 775.64K

--
----

$ 5.17M
$ 5.17M$ 5.17M

15.00M
15.00M 15.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Factor praegune turukapitalisatsioon on $ 775.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FCTR ringlev varu on 15.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.17M.

Factor (FCTR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Factor ja USD hinnamuutus $ -0.00080094755427035.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Factor ja USD hinnamuutus $ -0.0021479075.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Factor ja USD hinnamuutus $ -0.0028194919.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Factor ja USD hinnamuutus $ -0.00589673371868614.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00080094755427035-1.52%
30 päeva$ -0.0021479075-4.14%
60 päeva$ -0.0028194919-5.44%
90 päeva$ -0.00589673371868614-10.22%

Mis on Factor (FCTR)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Factor (FCTR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Factor hinna ennustus (USD)

Kui palju on Factor (FCTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Factor (FCTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Factor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Factor hinna ennustust kohe!

FCTR kohalike valuutade suhtes

Factor (FCTR) tokenoomika

Factor (FCTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FCTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Factor (FCTR) kohta

Kui palju on Factor (FCTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas FCTR hind USD on 0.051795 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FCTR/USD hind?
Praegune hind FCTR/USD on $ 0.051795. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Factor turukapitalisatsioon?
FCTR turukapitalisatsioon on $ 775.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FCTR ringlev varu?
FCTR ringlev varu on 15.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FCTR (ATH) hind?
FCTR saavutab ATH hinna summas 0.755401 USD.
Mis oli kõigi aegade FCTR madalaim (ATL) hind?
FCTR nägi ATL hinda summas 0.0487239 USD.
Milline on FCTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FCTR kauplemismaht on -- USD.
Kas FCTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
FCTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FCTR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:40:41 (UTC+8)

Factor (FCTR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.