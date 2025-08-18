Rohkem infot WELT

Fabwelt hind (WELT)

1 WELT/USD reaalajas hind:

$0.00024037
$0.00024037$0.00024037
-1.40%1D
Fabwelt (WELT) reaalajas hinnagraafik
Fabwelt (WELT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.103412
$ 0.103412$ 0.103412

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-1.40%

-24.40%

-24.40%

Fabwelt (WELT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WELT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WELTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.103412 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WELT muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -1.40% 24 tunni vältel -24.40% viimase 7 päeva jooksul.

Fabwelt (WELT) – turuteave

$ 51.70K
$ 51.70K$ 51.70K

--
----

$ 120.19K
$ 120.19K$ 120.19K

215.07M
215.07M 215.07M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Fabwelt praegune turukapitalisatsioon on $ 51.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WELT ringlev varu on 215.07M, mille koguvaru on 500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 120.19K.

Fabwelt (WELT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fabwelt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fabwelt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fabwelt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fabwelt ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.40%
30 päeva$ 0-30.58%
60 päeva$ 0-44.63%
90 päeva$ 0--

Mis on Fabwelt (WELT)

Fabwelt is a a revolutionary concept that brings blockchain technology into the core of high-quality games of all types or genres.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Fabwelt (WELT) allikas

Ametlik veebisait

Fabwelt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fabwelt (WELT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fabwelt (WELT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fabwelt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fabwelt hinna ennustust kohe!

WELT kohalike valuutade suhtes

Fabwelt (WELT) tokenoomika

Fabwelt (WELT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WELT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fabwelt (WELT) kohta

Kui palju on Fabwelt (WELT) tänapäeval väärt?
Reaalajas WELT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WELT/USD hind?
Praegune hind WELT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fabwelt turukapitalisatsioon?
WELT turukapitalisatsioon on $ 51.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WELT ringlev varu?
WELT ringlev varu on 215.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WELT (ATH) hind?
WELT saavutab ATH hinna summas 0.103412 USD.
Mis oli kõigi aegade WELT madalaim (ATL) hind?
WELT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WELT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WELT kauplemismaht on -- USD.
Kas WELT sel aastal kõrgemale ka suundub?
WELT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WELT hinna ennustust.
Fabwelt (WELT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

