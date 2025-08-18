Mis on Fabwelt (WELT)

Fabwelt is a a revolutionary concept that brings blockchain technology into the core of high-quality games of all types or genres.

Fabwelt (WELT) tokenoomika

Fabwelt (WELT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WELT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Fabwelt (WELT) tänapäeval väärt? Reaalajas WELT hind USD on 0 USD. Milline on WELT turukapitalisatsioon? WELT turukapitalisatsioon on $ 51.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on WELT ringlev varu? WELT ringlev varu on 215.07M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim WELT (ATH) hind? WELT saavutab ATH hinna summas 0.103412 USD. Mis oli kõigi aegade WELT madalaim (ATL) hind? WELT nägi ATL hinda summas 0 USD.

