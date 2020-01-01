Fabs (FABS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fabs (FABS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fabs (FABS) teave FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO. Ametlik veebisait: https://www.fabsmeme.vip/ Ostke FABS kohe!

Fabs (FABS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fabs (FABS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 184.23K $ 184.23K $ 184.23K Koguvaru: $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M Ringlev varu: $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 184.23K $ 184.23K $ 184.23K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01194263 $ 0.01194263 $ 0.01194263 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00126617 $ 0.00126617 $ 0.00126617 Praegune hind: $ 0.00348239 $ 0.00348239 $ 0.00348239 Lisateave Fabs (FABS) hinna kohta

Fabs (FABS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fabs (FABS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FABS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FABS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FABS tokeni tokenoomikat, avastage FABS tokeni reaalajas hinda!

FABS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FABS võiks suunduda? Meie FABS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FABS tokeni hinna ennustust kohe!

