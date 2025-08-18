Rohkem infot FABS

FABS Hinnainfo

FABS Ametlik veebisait

FABS Tokenoomika

FABS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Fabs logo

Fabs hind (FABS)

Loendis mitteolevad

1 FABS/USD reaalajas hind:

$0.00371077
$0.00371077$0.00371077
-1.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Fabs (FABS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:23:24 (UTC+8)

Fabs (FABS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00364971
$ 0.00364971$ 0.00364971
24 h madal
$ 0.0039244
$ 0.0039244$ 0.0039244
24 h kõrge

$ 0.00364971
$ 0.00364971$ 0.00364971

$ 0.0039244
$ 0.0039244$ 0.0039244

$ 0.01194263
$ 0.01194263$ 0.01194263

$ 0.00126617
$ 0.00126617$ 0.00126617

+1.66%

-1.71%

+20.20%

+20.20%

Fabs (FABS) reaalajas hind on $0.00371077. Viimase 24 tunni jooksul FABS kaubeldud madalaim $ 0.00364971 ja kõrgeim $ 0.0039244 näitab aktiivset turu volatiivsust. FABSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01194263 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00126617.

Lüliajalise tootluse osas on FABS muutunud +1.66% viimase tunni jooksul, -1.71% 24 tunni vältel +20.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fabs (FABS) – turuteave

$ 195.77K
$ 195.77K$ 195.77K

--
----

$ 195.77K
$ 195.77K$ 195.77K

52.90M
52.90M 52.90M

52,903,669.0
52,903,669.0 52,903,669.0

Fabs praegune turukapitalisatsioon on $ 195.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FABS ringlev varu on 52.90M, mille koguvaru on 52903669.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 195.77K.

Fabs (FABS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fabs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fabs ja USD hinnamuutus $ +0.0045594821.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fabs ja USD hinnamuutus $ +0.0025536001.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fabs ja USD hinnamuutus $ +0.000463932792251471.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.71%
30 päeva$ +0.0045594821+122.87%
60 päeva$ +0.0025536001+68.82%
90 päeva$ +0.000463932792251471+14.29%

Mis on Fabs (FABS)

FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fabs (FABS) allikas

Ametlik veebisait

Fabs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fabs (FABS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fabs (FABS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fabs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fabs hinna ennustust kohe!

FABS kohalike valuutade suhtes

Fabs (FABS) tokenoomika

Fabs (FABS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FABS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fabs (FABS) kohta

Kui palju on Fabs (FABS) tänapäeval väärt?
Reaalajas FABS hind USD on 0.00371077 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FABS/USD hind?
Praegune hind FABS/USD on $ 0.00371077. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fabs turukapitalisatsioon?
FABS turukapitalisatsioon on $ 195.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FABS ringlev varu?
FABS ringlev varu on 52.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FABS (ATH) hind?
FABS saavutab ATH hinna summas 0.01194263 USD.
Mis oli kõigi aegade FABS madalaim (ATL) hind?
FABS nägi ATL hinda summas 0.00126617 USD.
Milline on FABS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FABS kauplemismaht on -- USD.
Kas FABS sel aastal kõrgemale ka suundub?
FABS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FABS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:23:24 (UTC+8)

Fabs (FABS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.