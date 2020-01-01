Fabled Adventure FAP (FAP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fabled Adventure FAP (FAP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fabled Adventure FAP (FAP) teave Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy. Ametlik veebisait: https://fabled-adventure.xyz/ Valge raamat: https://whitepaper.fabled-adventure.xyz/ Ostke FAP kohe!

Fabled Adventure FAP (FAP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fabled Adventure FAP (FAP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 235.12K $ 235.12K $ 235.12K Koguvaru: $ 9.24B $ 9.24B $ 9.24B Ringlev varu: $ 8.91B $ 8.91B $ 8.91B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 243.77K $ 243.77K $ 243.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Fabled Adventure FAP (FAP) hinna kohta

Fabled Adventure FAP (FAP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fabled Adventure FAP (FAP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FAP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FAP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FAP tokeni tokenoomikat, avastage FAP tokeni reaalajas hinda!

FAP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FAP võiks suunduda? Meie FAP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FAP tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!