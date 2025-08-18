Mis on Fabled Adventure FAP (FAP)

Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy.

Valge raamat Ametlik veebisait

Fabled Adventure FAP (FAP) tokenoomika

Fabled Adventure FAP (FAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fabled Adventure FAP (FAP) kohta Kui palju on Fabled Adventure FAP (FAP) tänapäeval väärt? Reaalajas FAP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FAP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FAP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fabled Adventure FAP turukapitalisatsioon? FAP turukapitalisatsioon on $ 235.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FAP ringlev varu? FAP ringlev varu on 8.91B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FAP (ATH) hind? FAP saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade FAP madalaim (ATL) hind? FAP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FAP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FAP kauplemismaht on -- USD . Kas FAP sel aastal kõrgemale ka suundub? FAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FAP hinna ennustust

