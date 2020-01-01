Fable Of The Dragon (TYRANT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fable Of The Dragon (TYRANT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fable Of The Dragon (TYRANT) teave $TYRANT is a 0% Tax token is based on Vitalik's Twitter profile description linking to an animated 12-minute Tyrant Dragon Fable film. Our mission is to help fuel anti-aging research around the world through special programs, donations and community. The $TYRANT community is also powering a brand new utility set to change the art of self-expression and cause marketing in the Web 3 world. Ametlik veebisait: https://fableofthedragon.com/ Ostke TYRANT kohe!

Fable Of The Dragon (TYRANT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fable Of The Dragon (TYRANT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 378.81K $ 378.81K $ 378.81K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 378.81K $ 378.81K $ 378.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.965567 $ 0.965567 $ 0.965567 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00326539 $ 0.00326539 $ 0.00326539 Praegune hind: $ 0.03788079 $ 0.03788079 $ 0.03788079 Lisateave Fable Of The Dragon (TYRANT) hinna kohta

Fable Of The Dragon (TYRANT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fable Of The Dragon (TYRANT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TYRANT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TYRANT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TYRANT tokeni tokenoomikat, avastage TYRANT tokeni reaalajas hinda!

TYRANT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TYRANT võiks suunduda? Meie TYRANT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

