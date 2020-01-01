EZ1 TOKEN (EZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EZ1 TOKEN (EZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EZ1 TOKEN (EZ) teave Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding. Ametlik veebisait: https://ez1.dev/ Valge raamat: https://ez1.gitbook.io/ez1-docs Ostke EZ kohe!

EZ1 TOKEN (EZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EZ1 TOKEN (EZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Koguvaru: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Ringlev varu: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00531486 $ 0.00531486 $ 0.00531486 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00162535 $ 0.00162535 $ 0.00162535 Lisateave EZ1 TOKEN (EZ) hinna kohta

EZ1 TOKEN (EZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EZ1 TOKEN (EZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EZ tokeni tokenoomikat, avastage EZ tokeni reaalajas hinda!

EZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EZ võiks suunduda? Meie EZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EZ tokeni hinna ennustust kohe!

