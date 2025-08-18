Rohkem infot EZ

EZ1 TOKEN logo

EZ1 TOKEN hind (EZ)

Loendis mitteolevad

1 EZ/USD reaalajas hind:

$0.00153123
-10.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
EZ1 TOKEN (EZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:30:24 (UTC+8)

EZ1 TOKEN (EZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00151583
24 h madal
$ 0.00179719
24 h kõrge

$ 0.00151583
$ 0.00179719
$ 0.00531486
$ 0.00025876
-0.57%

-11.13%

+3.36%

+3.36%

EZ1 TOKEN (EZ) reaalajas hind on $0.00153268. Viimase 24 tunni jooksul EZ kaubeldud madalaim $ 0.00151583 ja kõrgeim $ 0.00179719 näitab aktiivset turu volatiivsust. EZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00531486 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00025876.

Lüliajalise tootluse osas on EZ muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -11.13% 24 tunni vältel +3.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EZ1 TOKEN (EZ) – turuteave

$ 1.54M
--
$ 1.54M
999.81M
999,812,933.258699
EZ1 TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 1.54M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EZ ringlev varu on 999.81M, mille koguvaru on 999812933.258699. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.54M.

EZ1 TOKEN (EZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EZ1 TOKEN ja USD hinnamuutus $ -0.000192025545982808.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EZ1 TOKEN ja USD hinnamuutus $ +0.0013731556.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EZ1 TOKEN ja USD hinnamuutus $ -0.0000190830.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EZ1 TOKEN ja USD hinnamuutus $ -0.001273324837741995.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000192025545982808-11.13%
30 päeva$ +0.0013731556+89.59%
60 päeva$ -0.0000190830-1.24%
90 päeva$ -0.001273324837741995-45.37%

Mis on EZ1 TOKEN (EZ)

Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EZ1 TOKEN (EZ) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

EZ1 TOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on EZ1 TOKEN (EZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EZ1 TOKEN (EZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EZ1 TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EZ1 TOKEN hinna ennustust kohe!

EZ kohalike valuutade suhtes

EZ1 TOKEN (EZ) tokenoomika

EZ1 TOKEN (EZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EZ1 TOKEN (EZ) kohta

Kui palju on EZ1 TOKEN (EZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas EZ hind USD on 0.00153268 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EZ/USD hind?
Praegune hind EZ/USD on $ 0.00153268. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EZ1 TOKEN turukapitalisatsioon?
EZ turukapitalisatsioon on $ 1.54M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EZ ringlev varu?
EZ ringlev varu on 999.81M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EZ (ATH) hind?
EZ saavutab ATH hinna summas 0.00531486 USD.
Mis oli kõigi aegade EZ madalaim (ATL) hind?
EZ nägi ATL hinda summas 0.00025876 USD.
Milline on EZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EZ kauplemismaht on -- USD.
Kas EZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
EZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EZ hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:30:24 (UTC+8)

