Eye Future by Virtuals logo

Eye Future by Virtuals hind (EYE)

Loendis mitteolevad

1 EYE/USD reaalajas hind:

--
----
-19.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Eye Future by Virtuals (EYE) reaalajas hinnagraafik
Eye Future by Virtuals (EYE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00523552
$ 0.00523552$ 0.00523552

$ 0
$ 0$ 0

+1.83%

-19.26%

+12.82%

+12.82%

Eye Future by Virtuals (EYE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul EYE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EYEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00523552 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EYE muutunud +1.83% viimase tunni jooksul, -19.26% 24 tunni vältel +12.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Eye Future by Virtuals (EYE) – turuteave

$ 47.19K
$ 47.19K$ 47.19K

--
----

$ 47.19K
$ 47.19K$ 47.19K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Eye Future by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 47.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EYE ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 47.19K.

Eye Future by Virtuals (EYE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Eye Future by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Eye Future by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Eye Future by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Eye Future by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-19.26%
30 päeva$ 0-5.77%
60 päeva$ 0-56.56%
90 päeva$ 0--

Mis on Eye Future by Virtuals (EYE)

Eye Future — the AI agent that predicts prices with precision! High-precision crypto analysis and forecasts, including TP and SL calculations. All forecast results are published in open access. Token holders have the ability to submit any token for review. Each forecast predicts the token's price exactly 24 hours ahead, based on the current market conditions, news, and numerous other factors.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Eye Future by Virtuals (EYE) allikas

Ametlik veebisait

Eye Future by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Eye Future by Virtuals (EYE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eye Future by Virtuals (EYE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eye Future by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Eye Future by Virtuals hinna ennustust kohe!

EYE kohalike valuutade suhtes

Eye Future by Virtuals (EYE) tokenoomika

Eye Future by Virtuals (EYE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EYE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eye Future by Virtuals (EYE) kohta

Kui palju on Eye Future by Virtuals (EYE) tänapäeval väärt?
Reaalajas EYE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EYE/USD hind?
Praegune hind EYE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Eye Future by Virtuals turukapitalisatsioon?
EYE turukapitalisatsioon on $ 47.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EYE ringlev varu?
EYE ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EYE (ATH) hind?
EYE saavutab ATH hinna summas 0.00523552 USD.
Mis oli kõigi aegade EYE madalaim (ATL) hind?
EYE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EYE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EYE kauplemismaht on -- USD.
Kas EYE sel aastal kõrgemale ka suundub?
EYE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EYE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.