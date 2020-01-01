EYE Am Watching You (EYE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EYE Am Watching You (EYE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EYE Am Watching You (EYE) teave You want to make money, right? Don't pretend you're not here for that... we see everything. The Eye is watching every move you make. Ametlik veebisait: https://jesperish.com/ Ostke EYE kohe!

EYE Am Watching You (EYE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EYE Am Watching You (EYE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 77.65K $ 77.65K $ 77.65K Koguvaru: $ 955.42M $ 955.42M $ 955.42M Ringlev varu: $ 955.42M $ 955.42M $ 955.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 77.65K $ 77.65K $ 77.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0078418 $ 0.0078418 $ 0.0078418 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave EYE Am Watching You (EYE) hinna kohta

EYE Am Watching You (EYE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EYE Am Watching You (EYE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EYE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EYE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EYE tokeni tokenoomikat, avastage EYE tokeni reaalajas hinda!

EYE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EYE võiks suunduda? Meie EYE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EYE tokeni hinna ennustust kohe!

