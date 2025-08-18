Rohkem infot EYE

EYE Hinnainfo

EYE Ametlik veebisait

EYE Tokenoomika

EYE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

EYE Am Watching You logo

EYE Am Watching You hind (EYE)

Loendis mitteolevad

1 EYE/USD reaalajas hind:

--
----
-5.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
EYE Am Watching You (EYE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:23:08 (UTC+8)

EYE Am Watching You (EYE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0078418
$ 0.0078418$ 0.0078418

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.28%

-4.03%

-4.03%

EYE Am Watching You (EYE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul EYE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EYEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0078418 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EYE muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.28% 24 tunni vältel -4.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EYE Am Watching You (EYE) – turuteave

$ 75.79K
$ 75.79K$ 75.79K

--
----

$ 75.79K
$ 75.79K$ 75.79K

955.42M
955.42M 955.42M

955,422,106.0
955,422,106.0 955,422,106.0

EYE Am Watching You praegune turukapitalisatsioon on $ 75.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EYE ringlev varu on 955.42M, mille koguvaru on 955422106.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 75.79K.

EYE Am Watching You (EYE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EYE Am Watching You ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EYE Am Watching You ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EYE Am Watching You ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EYE Am Watching You ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.28%
30 päeva$ 0-11.39%
60 päeva$ 0-4.06%
90 päeva$ 0--

Mis on EYE Am Watching You (EYE)

You want to make money, right? Don't pretend you're not here for that... we see everything. The Eye is watching every move you make.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EYE Am Watching You (EYE) allikas

Ametlik veebisait

EYE Am Watching You hinna ennustus (USD)

Kui palju on EYE Am Watching You (EYE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EYE Am Watching You (EYE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EYE Am Watching You nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EYE Am Watching You hinna ennustust kohe!

EYE kohalike valuutade suhtes

EYE Am Watching You (EYE) tokenoomika

EYE Am Watching You (EYE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EYE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EYE Am Watching You (EYE) kohta

Kui palju on EYE Am Watching You (EYE) tänapäeval väärt?
Reaalajas EYE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EYE/USD hind?
Praegune hind EYE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EYE Am Watching You turukapitalisatsioon?
EYE turukapitalisatsioon on $ 75.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EYE ringlev varu?
EYE ringlev varu on 955.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EYE (ATH) hind?
EYE saavutab ATH hinna summas 0.0078418 USD.
Mis oli kõigi aegade EYE madalaim (ATL) hind?
EYE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EYE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EYE kauplemismaht on -- USD.
Kas EYE sel aastal kõrgemale ka suundub?
EYE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EYE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:23:08 (UTC+8)

EYE Am Watching You (EYE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.