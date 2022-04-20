Eyare (EYARE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Eyare (EYARE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Eyare (EYARE) teave $Eyare was a 2 year old western lowland gorilla at the Calgary Zoo, born on 20th April, 2022, to mother Dossi and father Jasiri. She unexpectedly passed away during a move within the gorilla enclosure on 12th November 2024 and we are fighting for her justice just like we did with HARAMBE. Now, with $Eyare laid to rest we are spreading her phenomenon across web3 and the entire space of the crypto currency world. Ametlik veebisait: https://eyare.xyz Ostke EYARE kohe!

Eyare (EYARE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Eyare (EYARE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.22K $ 12.22K $ 12.22K Koguvaru: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M Ringlev varu: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.22K $ 12.22K $ 12.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00252987 $ 0.00252987 $ 0.00252987 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000755 $ 0.00000755 $ 0.00000755 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Eyare (EYARE) hinna kohta

Eyare (EYARE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Eyare (EYARE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EYARE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EYARE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EYARE tokeni tokenoomikat, avastage EYARE tokeni reaalajas hinda!

EYARE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EYARE võiks suunduda? Meie EYARE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EYARE tokeni hinna ennustust kohe!

