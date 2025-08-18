Mis on Eyare (EYARE)

$Eyare was a 2 year old western lowland gorilla at the Calgary Zoo, born on 20th April, 2022, to mother Dossi and father Jasiri. She unexpectedly passed away during a move within the gorilla enclosure on 12th November 2024 and we are fighting for her justice just like we did with HARAMBE. Now, with $Eyare laid to rest we are spreading her phenomenon across web3 and the entire space of the crypto currency world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Eyare (EYARE) allikas Ametlik veebisait

Eyare hinna ennustus (USD)

Kui palju on Eyare (EYARE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eyare (EYARE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eyare nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Eyare hinna ennustust kohe!

EYARE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Eyare (EYARE) tokenoomika

Eyare (EYARE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EYARE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eyare (EYARE) kohta Kui palju on Eyare (EYARE) tänapäeval väärt? Reaalajas EYARE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EYARE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EYARE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Eyare turukapitalisatsioon? EYARE turukapitalisatsioon on $ 12.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EYARE ringlev varu? EYARE ringlev varu on 998.43M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EYARE (ATH) hind? EYARE saavutab ATH hinna summas 0.00252987 USD . Mis oli kõigi aegade EYARE madalaim (ATL) hind? EYARE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on EYARE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EYARE kauplemismaht on -- USD . Kas EYARE sel aastal kõrgemale ka suundub? EYARE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EYARE hinna ennustust

Eyare (EYARE) Olulised valdkonna uudised