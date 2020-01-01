Extreme Accelerationism (X/ACC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Extreme Accelerationism (X/ACC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Extreme Accelerationism (X/ACC) teave Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology. Ametlik veebisait: https://xacc.us/

Extreme Accelerationism (X/ACC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Extreme Accelerationism (X/ACC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.93K $ 12.93K $ 12.93K Koguvaru: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M Ringlev varu: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.93K $ 12.93K $ 12.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Extreme Accelerationism (X/ACC) hinna kohta

Extreme Accelerationism (X/ACC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Extreme Accelerationism (X/ACC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate X/ACC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: X/ACC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate X/ACC tokeni tokenoomikat, avastage X/ACC tokeni reaalajas hinda!

X/ACC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu X/ACC võiks suunduda? Meie X/ACC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake X/ACC tokeni hinna ennustust kohe!

