Extra Finance (EXTRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Extra Finance (EXTRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Extra Finance (EXTRA) teave What is the project about? Extra Finance is a leveraged yield farming & lending protocol built on Optimism. What makes your project unique? On Extra Finance, users can implement customized farming strategies, or deposit to lending pools to earn lending interest. History of your project. Mar 23, 2023 - Testnet Launch on Optimism May 9, 2023 - Mainnet Launch on Optimism What’s next for your project? Extra Finance’s roadmap is as follows: 2023 Q3: Integrate CLAMM One-click Yield Farming Templates Yield Farming Simulation & Calculation Tool 2023 Q4: Release of Advanced Strategy Vaults 2024 Q1: Social Farming: User-to-User Yield Strategy Following Extra Finance V2 What can your token be used for? Extra Finance uses two tokens to manage its utility and governance: $EXTRA — ERC-20 utility token of the protocol $veEXTRA — ERC-20 governance token of the protocol $EXTRA is used for rewarding liquidity providers through emissions. $veEXTRA is used for governance. Any $EXTRA holder can vote-escrow their tokens and receive a $veEXTRA in exchange. Utility By holding $veEXTRA , users can unlock the following benefits and features: APR rewards, sourced from both protocol fees and $EXTRA token incentives. The protocol fee comprises various tokens collected into the treasury and is shared once per epoch. It is used to buy back $EXTRA tokens from the market and then distribute them to holders of $veEXTRA tokens.

tokens from the market and then distribute them to holders of tokens. A portion of the $EXTRA tokens allocated to the community will also be assigned to $veEXTRA token holders, subject to a specific emission plan.

tokens allocated to the community will also be assigned to token holders, subject to a specific emission plan. At the end of each epoch, rewards will be accumulated. Unlock up to 4x leverage for yield farming pools. Gain access to lending pools with a high utilization rate. ( $veEXTRA holders only) Vote & Governance in the community. $veEXTRA is the voting power in Extra Finance's on-chain governance process. Users could use it to cast for/against community proposals. Ametlik veebisait: https://app.extrafi.io/ Ostke EXTRA kohe!

Extra Finance (EXTRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Extra Finance (EXTRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.81M Koguvaru: $ 885.67M Ringlev varu: $ 361.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.287855 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01333046 Praegune hind: $ 0.02157254

Extra Finance (EXTRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Extra Finance (EXTRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EXTRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EXTRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EXTRA tokeni tokenoomikat, avastage EXTRA tokeni reaalajas hinda!

EXTRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EXTRA võiks suunduda? Meie EXTRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EXTRA tokeni hinna ennustust kohe!

