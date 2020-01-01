EXMO Coin (EXM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EXMO Coin (EXM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EXMO Coin (EXM) teave EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc. Ametlik veebisait: http://exmo-coin.exmo.com Ostke EXM kohe!

EXMO Coin (EXM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EXMO Coin (EXM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 447.57K $ 447.57K $ 447.57K Koguvaru: $ 468.00M $ 468.00M $ 468.00M Ringlev varu: $ 68.00M $ 68.00M $ 68.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.101696 $ 0.101696 $ 0.101696 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00151815 $ 0.00151815 $ 0.00151815 Praegune hind: $ 0.00658259 $ 0.00658259 $ 0.00658259 Lisateave EXMO Coin (EXM) hinna kohta

EXMO Coin (EXM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EXMO Coin (EXM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EXM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EXM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EXM tokeni tokenoomikat, avastage EXM tokeni reaalajas hinda!

EXM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EXM võiks suunduda? Meie EXM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EXM tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!