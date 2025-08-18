Rohkem infot EXM

EXM Hinnainfo

EXM Ametlik veebisait

EXM Tokenoomika

EXM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

EXMO Coin logo

EXMO Coin hind (EXM)

Loendis mitteolevad

1 EXM/USD reaalajas hind:

$0.00675602
$0.00675602$0.00675602
+1.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
EXMO Coin (EXM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:40:30 (UTC+8)

EXMO Coin (EXM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00664988
$ 0.00664988$ 0.00664988
24 h madal
$ 0.00678415
$ 0.00678415$ 0.00678415
24 h kõrge

$ 0.00664988
$ 0.00664988$ 0.00664988

$ 0.00678415
$ 0.00678415$ 0.00678415

$ 0.101696
$ 0.101696$ 0.101696

$ 0.00151815
$ 0.00151815$ 0.00151815

-0.28%

+1.31%

+4.21%

+4.21%

EXMO Coin (EXM) reaalajas hind on $0.00675602. Viimase 24 tunni jooksul EXM kaubeldud madalaim $ 0.00664988 ja kõrgeim $ 0.00678415 näitab aktiivset turu volatiivsust. EXMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.101696 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00151815.

Lüliajalise tootluse osas on EXM muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, +1.31% 24 tunni vältel +4.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EXMO Coin (EXM) – turuteave

$ 459.42K
$ 459.42K$ 459.42K

--
----

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

68.00M
68.00M 68.00M

468,002,417.57
468,002,417.57 468,002,417.57

EXMO Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 459.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EXM ringlev varu on 68.00M, mille koguvaru on 468002417.57. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.16M.

EXMO Coin (EXM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EXMO Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EXMO Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0000341462.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EXMO Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0012646965.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EXMO Coin ja USD hinnamuutus $ -0.001174526788429449.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.31%
30 päeva$ -0.0000341462-0.50%
60 päeva$ -0.0012646965-18.71%
90 päeva$ -0.001174526788429449-14.81%

Mis on EXMO Coin (EXM)

EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EXMO Coin (EXM) allikas

Ametlik veebisait

EXMO Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on EXMO Coin (EXM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EXMO Coin (EXM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EXMO Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EXMO Coin hinna ennustust kohe!

EXM kohalike valuutade suhtes

EXMO Coin (EXM) tokenoomika

EXMO Coin (EXM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EXM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EXMO Coin (EXM) kohta

Kui palju on EXMO Coin (EXM) tänapäeval väärt?
Reaalajas EXM hind USD on 0.00675602 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EXM/USD hind?
Praegune hind EXM/USD on $ 0.00675602. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EXMO Coin turukapitalisatsioon?
EXM turukapitalisatsioon on $ 459.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EXM ringlev varu?
EXM ringlev varu on 68.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EXM (ATH) hind?
EXM saavutab ATH hinna summas 0.101696 USD.
Mis oli kõigi aegade EXM madalaim (ATL) hind?
EXM nägi ATL hinda summas 0.00151815 USD.
Milline on EXM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EXM kauplemismaht on -- USD.
Kas EXM sel aastal kõrgemale ka suundub?
EXM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EXM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:40:30 (UTC+8)

EXMO Coin (EXM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.