Exeedme hind (XED)

1 XED/USD reaalajas hind:

$0.01527112
$0.01527112
-16.60%1D
USD
Exeedme (XED) reaalajas hinnagraafik
Exeedme (XED) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01527112
$ 0.01527112
24 h madal
$ 0.01832947
$ 0.01832947
24 h kõrge

$ 0.01527112
$ 0.01527112

$ 0.01832947
$ 0.01832947

$ 0.04038065
$ 0.04038065

$ 0.00732774
$ 0.00732774

-0.76%

-16.72%

-14.19%

-14.19%

Exeedme (XED) reaalajas hind on $0.01526322. Viimase 24 tunni jooksul XED kaubeldud madalaim $ 0.01527112 ja kõrgeim $ 0.01832947 näitab aktiivset turu volatiivsust. XEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04038065 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00732774.

Lüliajalise tootluse osas on XED muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -16.72% 24 tunni vältel -14.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Exeedme (XED) – turuteave

$ 1.53M
$ 1.53M

--
--

$ 1.53M
$ 1.53M

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Exeedme praegune turukapitalisatsioon on $ 1.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XED ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.53M.

Exeedme (XED) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Exeedme ja USD hinnamuutus $ -0.00306625162845503.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Exeedme ja USD hinnamuutus $ +0.0027846615.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Exeedme ja USD hinnamuutus $ +0.0020023131.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Exeedme ja USD hinnamuutus $ +0.004437109531733089.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00306625162845503-16.72%
30 päeva$ +0.0027846615+18.24%
60 päeva$ +0.0020023131+13.12%
90 päeva$ +0.004437109531733089+40.99%

Mis on Exeedme (XED)

Üksuse Exeedme (XED) allikas

Ametlik veebisait

Exeedme hinna ennustus (USD)

Kui palju on Exeedme (XED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Exeedme (XED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Exeedme nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Exeedme hinna ennustust kohe!

XED kohalike valuutade suhtes

Exeedme (XED) tokenoomika

Exeedme (XED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Exeedme (XED) kohta

Kui palju on Exeedme (XED) tänapäeval väärt?
Reaalajas XED hind USD on 0.01526322 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XED/USD hind?
Praegune hind XED/USD on $ 0.01526322. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Exeedme turukapitalisatsioon?
XED turukapitalisatsioon on $ 1.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XED ringlev varu?
XED ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XED (ATH) hind?
XED saavutab ATH hinna summas 0.04038065 USD.
Mis oli kõigi aegade XED madalaim (ATL) hind?
XED nägi ATL hinda summas 0.00732774 USD.
Milline on XED kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XED kauplemismaht on -- USD.
Kas XED sel aastal kõrgemale ka suundub?
XED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XED hinna ennustust.
