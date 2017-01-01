ExchangeCoin (EXCC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ExchangeCoin (EXCC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ExchangeCoin (EXCC) teave TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins. Ametlik veebisait: https://excc.co Valge raamat: https://cryptoxchanger.io/EXCC-WhitePaper.pdf Ostke EXCC kohe!

ExchangeCoin (EXCC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ExchangeCoin (EXCC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 894.08K $ 894.08K $ 894.08K Koguvaru: $ 32.00M $ 32.00M $ 32.00M Ringlev varu: $ 30.54M $ 30.54M $ 30.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 936.86K $ 936.86K $ 936.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.259997 $ 0.259997 $ 0.259997 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.02927704 $ 0.02927704 $ 0.02927704 Lisateave ExchangeCoin (EXCC) hinna kohta

ExchangeCoin (EXCC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ExchangeCoin (EXCC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EXCC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EXCC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EXCC tokeni tokenoomikat, avastage EXCC tokeni reaalajas hinda!

EXCC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EXCC võiks suunduda? Meie EXCC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EXCC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!